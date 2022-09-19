تشريح جثة سائق تروسيكل لقى مصرعه على يد عاطل في مدينة 6 أكتوبر

أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بأكتوبر، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة سائق تروسيكل، لقى مصرعه على يد عاطل في مدينة 6 أكتوبر، لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا بالعثور على جثة شاب مصاب بطعنات في مدينة 6 أكتوبر، فوجه بتشكيل فريق بحث لكشف هوية المتهم، وسرعة القبض عليه.

بإجراء التحريات بإشراف اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية، تبين أن عاطلا وراء ارتكاب الجريمة، حيث طلب من المجني عليه اصطحابه لشراء كمية من الخردة، ثم غافله وسدد له طعنات، وسرق التروسيكل وفر هاربا.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث بإشراف العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بقتل الضحية، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق..