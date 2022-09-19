اليوم السابع
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تسرب فى محطة نووية بألمانيا يؤدى إلى إغلاقها لإجراء عمليات صيانة

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 08:41 م
تسرب فى محطة نووية بألمانيا يؤدى إلى إغلاقها لإجراء عمليات صيانة مفعل نووي- أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت شبكة سكاي نيوز، إن السلطات الألمانية أغلقت إحدى محطات الطاقة النووية لإجراء عمليات الصيانة بعد تسريب فيها، دون مزيد من التفاصيل.

والعام الماضي، كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن برلين تجري تدريبات سرية مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، تحت اسم "العصر المرن"، لمواجهة ما قالت إنه "سيناريو الرعب" المتمثل بالحرب النووية.

وذكرت الصحيفة الواسعة الانتشار في ألمانيا أن سلاح الجو يجري مناورات تحاكي نشوب حرب نووية.

وتشارك في التدريبات، التي تنطلق من قاعدة نورفينيتش في غرب ألمانيا، مقاتلات "تورنيدو" القادرة على حمل أسلحة نووية.

 

 

 

 


تسرب في محطة نووية

محطة نووية

تسرب نووي

ألمانيا



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