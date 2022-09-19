اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 سبتمبر 2022 02:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تزامنا مع اقتراب العام الدراسي.. إقبال ضعيف على شواطئ بورسعيد "صور"

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 01:43 م
تزامنا مع اقتراب العام الدراسي.. إقبال ضعيف على شواطئ بورسعيد "صور" شاطئ بورسعيد اليوم وإقبال ضعيف
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت شواطئ بورسعيد، إقبالًا ضعيفًا، اليوم الإثنين، من المواطنين عليها سواء أبناء بورسعيد أو القادمين إليها عبر الرحلات الداخلية من المحافظات الأخرى "رحلات اليوم الواحد"، وذلك تزامناً مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.
 
وحرص مؤجروا الشماسي والكراسي على تخفيض الأسعار، ووصل سعر الكرسي إلى 5 جنيهات، بينما طرح بعضهم عروض للأسرة بـ25 جنيه فقط مقابل 5 كراسي وشمسية ومنضدة .
 
ونشرت إدارة شاطئ بورسعيد، برئاسة طارق عثمان، المنقذين على أبراج المراقبة المنتشرة بطول شواطئ بورسعيد التي تمتد إلى 6 كيلو متر، ويقضي عدد قليل من المواطنون المتواجدين على الشاطئ أوقاتهم ما بين السباحة والاستمتاع بنسيم البحر وممارسة عدد من الألعاب الشاطئية.
 
أعداد قليله على الشاطئ
أعداد قليله على الشاطئ

الشاطئ خالي
الشاطئ خالي

شاطئ بورسعيد اليوم وإقبال ضعيف
شاطئ بورسعيد اليوم وإقبال ضعيف
 

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

شاطئ بورسعيد



الموضوعات المتعلقة

شاطئ بورسعيد يستقبل آلاف الزائرين للاستمتاع بالأجواء الصيفية للمحافظة (صور)

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 04:35 م

تخفيضات كبيرة خلال شهر سبتمبر على شاطئ بورسعيد.. الكرسى بـ5 جنيهات ويوم الأسرة بـ30 جنيها.. منقذون على طول الشاطئ وعلامات تدل على حالة البحر.. ومدير الشاطئ: جهود دائمة لرفع كفاءة الشاطئ ومستوى النظافة.. صور

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 11:10 ص

إنقاذ شاب من الغرق بشاطئ بورسعيد.. صور

السبت، 03 سبتمبر 2022 12:08 م

هيلا هيلا.. وصلى على النبى.. أغانى صيادى الدهرة على شاطئ بورسعيد.. بدء موسم صيد أسماك السردين.. أسعاره منخفضة مقارنة بأنواع أخرى.. والمصطافون يعاونون الصيادين فى شد الشباك من المياه.. صور

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 12:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة