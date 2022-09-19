تزامنا مع اقتراب العام الدراسي.. إقبال ضعيف على شواطئ بورسعيد "صور"

بورسعيد - محمد عزام

شهدت شواطئ بورسعيد، إقبالًا ضعيفًا، اليوم الإثنين، من المواطنين عليها سواء أبناء بورسعيد أو القادمين إليها عبر الرحلات الداخلية من المحافظات الأخرى "رحلات اليوم الواحد"، وذلك تزامناً مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

وحرص مؤجروا الشماسي والكراسي على تخفيض الأسعار، ووصل سعر الكرسي إلى 5 جنيهات، بينما طرح بعضهم عروض للأسرة بـ25 جنيه فقط مقابل 5 كراسي وشمسية ومنضدة .

ونشرت إدارة شاطئ بورسعيد، برئاسة طارق عثمان، المنقذين على أبراج المراقبة المنتشرة بطول شواطئ بورسعيد التي تمتد إلى 6 كيلو متر، ويقضي عدد قليل من المواطنون المتواجدين على الشاطئ أوقاتهم ما بين السباحة والاستمتاع بنسيم البحر وممارسة عدد من الألعاب الشاطئية.