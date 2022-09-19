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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 10:18 ص
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين البورصة ارشيف
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.
 
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 9751 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 1852 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 12044 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 4076 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2112 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 3030 نقطة.

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