تحرير 11 مخالفة تموينية بينها 45 طبق لحوم و60 عبوة زبادى منتهية الصلاحية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، حملات تموينية مكثفة فى إدارة تموين إسنا وذلك لمتابعة عمل المخابز البلدية والأنشطة التموينية والأسواق والمحلات العامة، مما أسفر عن تحرير 11 مخالفة تموينية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه أسفر المرور عن تحرير عدد 11 مخالفة تموينية وضبط مصنعات لحوم وعصائر ومنتجات ألبان منتهية الصلاحية شملت ما يلي:- (عدد 45 طبق كبده وكفته زنة الطبق 350 جرام+ عدد 60 عبوة زبادي ورايب وعصير مختلفة الأحجام والأنواع داخل أحد المحلات بندر إسنا - عدد 4 محضر عدم إعلان عن الأسعار - عدد 2 محضر شهادة صحية - عدد 2 مخبز مخالف للمواصفات – مخبز لتصرفه فى عدد 5 شيكارة - مخبز مخالف لتعليمات النظافة).

وفى نفس السياق أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه يجرى العمل على تشديد الرقابة على الأسواق والأسعار ومخازن السلع ومنع الاحتكار والتأكد من جودة وصلاحية السلع، والالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة الحملات التموينية.

وأكد وكيل تموين الأقصر، أنه تم المرور على المخازن والمنافذ ومراكز تعبئة وتغليف الارز الابيض داخل المحافظة، بهدف التأكد من توافر سلعة الأرز السائب وجودة الأرز ومطابقته للمواصفات القانونية، وتمت متابعة أسعار الأرز للبيع للمواطنين بناءاً على السعر المحدد من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء، وهو أعلى سعر للأرز المعبأ 15 جنيهاً للكيلو الواحد و12 جنيه للأرز السائب.



تحرير 11 مخالفة تموينية فى حملات تموينية بإسنا



ضبط 45 طبق لحوم و60 عبوة زبادى منتهية الصلاحية