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تجديد رخصة وبدل تالف وفحص فنى.. خدمات الوحدات المرورية الإلكترونية للمواطنين

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 12:00 ص
تجديد رخصة وبدل تالف وفحص فنى.. خدمات الوحدات المرورية الإلكترونية للمواطنين وحدة مرور- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أتاحت بوابة مرور مصر، لجميع المواطنين وسائقى السيارات مجموعة من الخدمات التى يتم الاستفادة منها داخل وحدات المرور الإلكترونية المتواجدة بالقاهرة والجيزة ومطروح والغربية والبحر الأحمر وأسوان والإسكندرية وبورسعيد.
 
ومن تلك الخدمات:
 
- تجديد رخصة تسيير مركبة.
 
- بدل تالف / فاقد رخصة تسيير مركبة.
 
- بدل تالف /  فاقد رخصة قيادة وإصدار ملصق إلكترونى.
 
- بدل تالف / فاقد ملصق إلكترونى.
 
- خدمة الفحص الفنى للمركبات.
 
وقدمت إدارات المرور، تسهيلات لإنهاء إجراءات تراخيص السيارات إلكترونيا من خلال بوابة مرور مصر، حيث حددت مجموعة من الفروع المختصة بالوحدات الإلكترونية بعدد من المحافظات لتخفيف حدة الزحام عن وحدات التراخيص حرصا على سلامة المواطنين من الإصابة فيروس كورونا.
 
 
 

ادارة المرور

اخبار الحوادث

الوحدات الالكترونية

الخدمات المقدمة للمواطنين



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