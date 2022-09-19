تايوان تنفق نحو 6 ملايين دولار على أنظمة الإنزال الجوي الدقيق

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أعلنت الحكومة التايوانية، اليوم الاثنين، أن وزارة الدفاع تعمل على تطوير قدرات التسليم الجوي من خلال إبرام صفقة تبلغ قيمتها حوالي 6 ملايين دولار أمريكي على أنظمة الإنزال الجوي الدقيق خلال العامين المقبلين.



وذكر الموقع الرسمي لمشتروات الحكومة التايوانية بحسب صحيفة (فوكس تايوان) المحلية، أن الصفقة التي تبلغ قيمتها 193.93 مليون دولار تايواني أي نحو 6 ملايين دولار أمريكي والتي فازت بها شركة "أسترو تكنولوجي" بالعاصمة تايبيه تشمل توريد أنظمة توصيل جوية موجهة عبر نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي اس" للجيش التايواني.



وقال مصدر بالقوات المسلحة التايوانية - رفض الكشف عن هويته - إن الصفقة تتعلق بنظام بارافويل وهي أنظمة إنزال جوي دقيقة.



وأظهرت بيانات الحكومة التايوانية أن العقد يمتد من 19 سبتمبر 2022 إلى 12 ديسمبر 2024 مع تسليم الأنظمة التي تصنعها شركة كندية من المقرر تصنيعها في مقاطعة بينجتونج بتايوان.



ويأتي ذلك وسط توترات متزايدة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، أغسطس الماضي والتي أثارت غضب الصين.