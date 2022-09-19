تأجيل محاكمة 20 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية لجلسة 18 أكتوبر

كتب ـ إيهاب المهندس

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، تأجيل محاكمة الإخواني محمود حسين، ومدحت الحداد، و18 متهما، بينهم 7 محبوسين، فى القضية رقم 7449 لسنة 2922 النزهة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، لجلسة 18 أكتوبر للمرافعة.

ووجه للمتهمين فى القضية رقم 7449 لسنة 2022، تولى قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، وجاء فى أمر الإحالة انه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 29 مارس من عام 2021، انضموا لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية.

والمتهمون الـ6 الذين تم إدراجهم علي النشرة الحمراء هم "محمود حسين أحمد، ومدحت أحمد، وياسر محمد زناتي، وعاصم محمد حسين، وأحمد ياسر، ومعاذ عبدالعظيم".

والمتهمون الـ7 الذين أمرت المحكمة بضبطهم هم: "محمد النجار، وعبدالرحمن أحمد ومحمود أحمد علي وأحمد حماد وأحمد صالح وأحمد ربيع ووليد أحمد".