بولندا: قرار بتشديد قيود دخول الروس إلى البلاد

كتب أحمد عرفة

أصدر رئيس وزارة الشؤون الداخلية في بولندا ماريوس كامينسكي، قرارا بتشديد قيود دخول الروس إلى البلاد، وفقا لروسيا اليوم.

وكتب رئيس وزارة الشؤون الداخلية في بولندا: لقد وقعت اليوم أمرا يشدد القيود على دخول المواطنين الروس إلى بولندا، وهذا نتيجة لاتفاقيات مشتركة بين بولندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا.

وفى وقت سابق ناقشت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الوضع في محطة زابوروجيا النووية على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية: تحدثت هذا الصباح مع سيرغي لافروف وأبلغته أن الوضع في محطة زابوروجيه النووية لا يزال يشكل مصدر قلق لنا، وسنناقشه صباح الأربعاء الساعة 11:30 صباحا خلال اجتماع الفريق العامل الذي نظمته فرنسا، بالاشتراك مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل التأكد من أنه تم اتخاذ إجراءات لضمان السلامة في محطة الطاقة النووية.

وأوضح وزيرة الخارجية الفرنسية أن الوضع في محطة الطاقة النووية في زابوروجيا ومحيطها لا يزال صعبا، داعية إلى إنشاء منطقة أمنية حول محطة الطاقة النووية في أسرع وقت ممكن.