بكين تقدم احتجاجات صارمة لدى واشنطن بعد تصريح بايدن بشأن الدفاع عن تايوان

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وزارة الخارجية الصينية، الاثنين، إنها تقدمت لاحتجاجات صارمة لدى الولايات المتحدة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي قال فيها إن القوات الأمريكية ستدافع عن تايوان فى حال ما تعرضت لغزو صيني.

وقالت ماو نيج، المتحدثة باسم الخارجية الصينية، أن بكين تحتفظ بحق اتخاذ كل الإجراءات اللازمة ردا على الأنشطة التي تقسم البلاد. وأضافت: هناك صين واحدة فقط فى العالم، وتايوان جزء من الصين، وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة للصين.

وكان بايدن قد قال فى مقابلة مع برنامج 60 دقيقة على قناة CBS، إن القوات الأمريكية ستدافع عن الصين فى حال ما تعرضت لغزو صيني، فيما يعد تصريحه الأكثر صراحة حول هذه القضية حتى الآن.

وردا على سؤال عما إذا كانت القوات الأمريكية ستدافع عن الجزيرة، أجاب، نعم، لو كان هناك هجوما غير مسبوق.

وردا على سؤال لتوضيح ما يقصده بأنه على العكس من أوكرانيا، فإن القوات الأمريكية ستدافع عن تايوان فى حالة الغزو الصينى، أجاب بايدن: "نعم".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يبدو أن بايدن يتجاوز فيها السياسة الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة إزاء تايوان، والتي يطلق عليها الغموض الإستراتيجى، إلا أن تصريحه كان أوضح من المرات السابقة فيما يتعلق بالتزام القوات الامريكية بالدفاع عن الجزيرة.

وطلبا للتعليق، قال متحدث باسم البيت الأبيض إن سياسة الولايات المتحدة إزاء تايوان لم تتغير.