بعد 75 عاما من حفل زفافها.. إعادة عزف "الرب يرعانى" فى جنازة الملكة إليزابيث

كتبت رباب فتحى

مع استمرار مراسم تأبين الملكة إليزابيث الثانية فى كاتدرائية وستمنستر، عزف مزمور "الرب يرعانى"، وهو نفس المزمور الذى عزف فى حفل زفاف الملكة إليزابيث ودوق إدنبرة الملك فيليب قبل أكثر من 7 عقود.

وبدأت مراسم تشييع جثمان الملكة إليزابيث الثانية بـ"ويستمنستر آبي" في لندن، وذلك بحضور الملك تشارلز الثالث وأفراد العائلة المالكة وعدد من الوفود الدولية الرسمية.

كما بدأت مراسم التشييع بكلمة لقس "ويستمنستر" ديفيد هويل أشاد خلالها بتفاني الملكة الراحلة لخدمة شعبها وحبها لعائلتها والتزامها بالقضايا التي اعتزت بها، لافتا إلى أن هذه الكنيسة شهدت زواج وتتويج الملكة الراحلة.