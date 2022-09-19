بريطانيا: روسيا خسرت 4 مقاتلات فى أوكرانيا لـ "ضعف وعى الطيارين"

رجحت وزارة الدفاع البريطانية في تقييمها بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، الاثنين، خسارة موسكو 4 من مقاتلاتها على الأقل في أوكرانيا خلال الأيام الماضية، ما يرفع إجمالي خسارتها إلى 55 منذ بدء الحرب في فبراير الماضي.



وحسب موقع الشرق، أضافت الوزارة في سلسلة تغريدات عبر حسابها على تويتر: "هناك احتمال واقعي بأن يكون هذا الارتفاع في الخسائر ناتجاً جزئياً عن قبول القوات الجوية الروسية لمخاطر أكبر، حيث تحاول تقديم دعم جوي وثيق للقوات البرية الروسية تحت ضغط من التقدم الأوكراني".



وتابعت: "غالباً ما يكون الوعي الظرفي (الوعي بالموقف) للطيارين الروس ضعيفاً، هناك احتمال واقعي بأن تكون بعض الطائرات قد انحرفت فوق أراضي العدو وفي مناطق دفاع جوي أكثر كثافة".