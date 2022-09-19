بروتوكول تعاون بين التصديرى للصناعات الكيماوية ووحدة دعم المصدرين بالجمارك

كتب إسلام سعيد

وقع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم برتوكول مع ووحده دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك، ووقع البروتوكول خالد أبو المكارم رئيس المجلس والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك.

وقال خالد أبو المكارم إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية دعم وتحفيز القطاع التصديري والعمل علي مضاعفة الصادرات والوصول بها إلي 100 مليار دولار سنويا باعتبارها أحد أهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصر أساسي في جلب العمله الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

وأوضح أن البروتوكول من شأنه أن يعزز التعاون بين الجهات الحكومية والمجالس التصديريه في إطار تسهيل انسياب وتدفق الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية من خلال دخول أسواق جديدة أو التوسع في الأسواق الحالية بما ينعكس علي الاقتصاد القومي من تحفيز للاستثمار وتشغيل عماله جديدة وجلب عملات أجنبية وكذا التواصل الجاد والفعال مع المصدرين والمنتجين وحل مشاكلهم وتقديم أوجه الدعم والمساعدة من خلال تيسير الإجراءات وخل المشاكل الجمركية وتذليل المعوقات التي قد تواجه قطاع التصدير بغية تحقيق الغاية المستهدفة.

ووفقا للبروتوكول فإن المجلس التصديري يلتزم بالتنسيق مع وحدة دعم المصدرين والمنتجين بشأن خطة زيادة الصادرات وكذا التنسيق بشأن التحديات التى تواجه أو قد تواجه المجتمع التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات الجمركية ووضع مقترحات لسبل حلها وطرح رؤية المصدرين حول التشريعات السياسات الجمركية في مجال التصدير واقتراح ما يلزم وتحديثها

كمايلتزم المجلس وفقا للبروتوكول باقتراح البرامج والمشروعات الخاصة بالدعم الفني والتدريب لممثليه وأعضائه، وموافاة وحدة دعم المصدرين والجمارك بأية قرارات تصدر عن وزارة الصناعة والتجارة تتعلق بالعملية التصديرية أو القرارات الجمركية التي تصدر عن جهات أجنبية في شأن وارداتها من مصر.

وفي المقابل تلتزم وحدة دعم المصدريين والمنتجين بتسهيل الإجراءات الجمركية لشركات أعضاء المجلس للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مصلحه الجمارك ومنها انضمام الشركات إلي برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وكذا أولوية اعتماد هذة الشركات في البرنامج السابق وكذا تقديم التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات تجديد التراخيص التي تصدر من الجمارك مثل بطاقة المتعاملين، تراخيص التخليص الجمركي، قيد المتعاملين مع الجمارك وكذا تقديم التيسيرات في الحصول علي دورات التخليص الجمركي لأعضاء المجلس وموافاة المجلس بأية قرارات تصدر عن المصلحة تتعلق بالعملية التصديرية.

ونص البروتوكول علي ان تحدد نقطه اتصال من الطرفين لمتابعه تنفيذ بنود البروتوكول بكون ممثليها عن المجلس المدير التنفيذي للمجلس وعن مصلحه الجمارك رئيس وحدة دعم المصدرين والمنتجين.

ومدة البروتوكول عامان تبدأ من تاريخ التوقيع عليه قابله للتجديد بنفس الشروط المتفق عليها مالم يخطر أحد الطرفين برغبته في غير ذلك بمدة لا تقل عن 6 أشهر علي الاقل قبل تاريخ انتهاء البرتوكول.