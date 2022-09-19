برنامج تدريبى لفرق التأمين الصحي للمشاركة فى حملة علاج الأنيميا والسمنة ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

عقد فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى ببنى سويف البرنامج التدريبي للفرق المشاركة بالمبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية ضمن أعمال مبادرة 100 مليون صحة وذلك بقاعة التدريب ضمن فعاليات الدورات التدريبية والصحية ، والذي يستهدف 74 متدرباً.

شهد البرنامج التدريبي حضور د.محمد يحيى إسماعيل مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحى،الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب، الدكتورة حنان خلف مدير منسق المبادرة، بجانب فريق الإشراف الذي ضم كل من: الدكتورة رضا محمود مدير عام إدارة الشؤون الطبية، الدكتورة مها رويعى مسئول مكافحة العدوى بالفرع، الدكتور عزت شحاته مدير إدارة التفتيش المالى والادارى، والدكتور حسن الجبالى مسئول المعامل، صفاء كمال مسئول تمريض الفرع.

أوضح "يحيى" أن التدريب تناول الأساليب الحديثة المتعددة فى قياس الوزن والطول لطلاب الابتدائي،بالإضافة إلى خطوط سير مختلف الإجراءات الصحية، التي يمر بها جميع الطالبات والطلاب، وذلك أثناء تطبيق جميع الإجراءات الخاصة بعملية الفحص الطبى،مشيرا إلى أن أهداف إجراء هذا المسح الطبى، قياس نسبة"الهيموجلوبين"فى الدم لطلاب المدارس يرتكز بشكل أساسى على تحقيق أعلى مستوى كفاءة فى أسلوب القياس؛لعدة أسباب أهمها؛أنه يعكس الصورة الصادقة عن صحة الطالبات والطلاب، ويعلن النسبة الحقيقية لتفشى مرض"الأنيميا"،ويقدم صورة واضحة عن مستوى جودة التغذية للطالبات والطلاب، وأخيرًا يكتشف بعض الأمراض مبكرًا كأمراض التقزم والسمنة.

وتناولت المحاضرة الأولى استعراض كافة التفاصيل الدقيقة، المتعلقة بانطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية،الخاضة بتنفيذ إجراءات قياس نسبة "الهيموجلوبين"فى الدم، لطالبات وطلاب المدارس الابتدائية، وذلك على مستوى جميع المدارس، بالإضافة إلى توضيح تعدد أساليب توفير الظروف الملائمة، التى تسهل أداء تلك المهمة بالنجاح والتميز المطلوب، وتواجه العقبات التى تعترض المسح الطبى لطالبات وطلاب المدارس.

فيما ركزت المحاضرة الثانية،والتي حاضر فيها المختصون بالشركة المختصة للأجهزة الطبية؛ على التدريب النظري والعملي للمشاركين المتدربين على خطوات استخدام جهاز قياس نسبة "الهيموجلوبين" فى الدم للطالبات والطلبة، بغرض تعلم أسلوب القياس بطريقة صحيحة تمامًا، وبأعلى درجة من الكفاءة والاحترافية،والتى يترتب عليها تسجيل أرقام وبيانات، سليمة ودقيقة، ولا تحتمل الخطأ،ومن ثم يعتمد على صحتها متخذو القرار.