بداية عهد جديد.. عزف النشيد الوطنى للملك تشارلز الثالث لأول مرة

كتبت رباب فتحى

بعد وقوف الأسرة المالكة بقيادة الملك تشارلز الثالث وزعماء العالم دقيقتان صمت فى إطار مراسم تأبين الملكة إليزابيث الثانية، عزف النشيد الوطنى تكريما للملك تشارلز للمرة الأولى استعدادا لبدء عهده.

وبدأت مراسم تشييع جثمان الملكة إليزابيث الثانية بـ"ويستمنستر آبي" في لندن، وذلك بحضور الملك تشارلز الثالث وأفراد العائلة المالكة وعدد من الوفود الدولية الرسمية.

كما بدأت مراسم التشييع بكلمة لقس "ويستمنستر" ديفيد هويل أشاد خلالها بتفاني الملكة الراحلة لخدمة شعبها وحبها لعائلتها والتزامها بالقضايا التي اعتزت بها، لافتا إلى أن هذه الكنيسة شهدت زواج وتتويج الملكة الراحلة.