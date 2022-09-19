بدء تطوير 80 وحدة سكنية متهالكة بالمجان في بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

بدأ حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، برئاسة هالة أحمد أبو العز، اليوم الإثنين، معاينة الوحدات السكنية التي كانت مغلقة بمنطقة فاطمة الزهراء خلال أعمال تطوير المرحلة الأولى بالمنطقة، وذلك لاستكمال أعمال تطويرها ورفع كفائتها بالمجان للمواطنين.

وأشارت رئيس الحي، خلال متابعتها الأعمال الجارية، إلى أنه جرى حصر 80 وحدة سكنية كانت مغلقة خلال إجراء أعمال تطوير المرحلة الأولى بالمنطقة، ويجرى الآن معاينتها، لتحديد الاحتياجات الخاصة بكل وحده سكنية من أعمال صيانة داخلية لدورات المياه والمطابخ وتشققات الأسقف، لبدء عمل الصيانة اللازمة لها، لاستكمال المرحلة الأولى من أعمال التطوير بالمنطقة.

وأوضحت أنه جرى رفع كفاءة وتطوير 65 عمارة سكنية بالمنطقة، كما شملت أعمال التطوير رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية، وصيانة الأعمدة الكهربائية، وإحلال وتجديد نوازل المياه والصرف داخل مناور العمارات، وتركيب شبكة صرف صحي جديدة، وزيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج، وترميم العمارات السكنية، لافتة أنه سيجرى البدء في المرحلة الثانية لتطوير باقي عمارات المنطقة فور الانتهاء من إستكمال صيانة الـ 80 وحدة سكنية.