انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية 7 ساعات اليوم لغسيل الشبكات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين، وحتى الساعة الرابعة فجر غدا الثلاثاء.
وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية 7 ساعات اليوم لغسيل الشبكاتالإثنين، 19 سبتمبر 2022 10:42 ص
قطع المياه
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين، وحتى الساعة الرابعة فجر غدا الثلاثاء.
الموضوعات المتعلقة
"مياه القليوبية" تطلق حملات توعية لترشيد استهلاك المياه ضمن مبادرة حياة كريمةالأحد، 11 سبتمبر 2022 11:06 ص
مياه القليوبية تختتم فعاليات التدريب الصيفى لطلاب كلية علوم جامعة بنها.. صورالجمعة، 09 سبتمبر 2022 11:11 ص
مياه القليوبية توقع بروتوكولا لتحسين خدمات المياه لإحدى قرى حياة كريمةالسبت، 03 سبتمبر 2022 11:44 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة