اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية 7 ساعات اليوم لغسيل الشبكات

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 10:42 ص
انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية 7 ساعات اليوم لغسيل الشبكات قطع المياه
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين، وحتى الساعة الرابعة فجر غدا الثلاثاء.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



 


اخبار القليوبية

مياه القليوبية

مياه الشرب بالقليوبية

انقطاع مياه الشرب

مدينة القناطر الخيرية

القناطر الخيرية

انقطاع المياه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة