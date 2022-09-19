اليوم السابع
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انطلاق طابور عرض "ملتقى الطلاب المتميزين" ضمن فاعليات اليوم الرابع بجامعة القناة

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 03:40 م
انطلاق طابور عرض "ملتقى الطلاب المتميزين" ضمن فاعليات اليوم الرابع بجامعة القناة انطلاق طابور عرض ملتقى الطلاب المتميزين
الإسماعيلية- صبرى غانم

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تقدم الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس، طابور عرض ملتقى الطلاب المتميزين بالإسماعيلية والذى انطلق اليوم من مبنى رئاسة الجامعة متوجهاً إلى مبنى رعاية الشباب وأرض الجوالة بمشاركة وفود من الطلاب المشاركين يمثلون 33 جامعة، ضمن فاعليات ملتقى الطلاب المتميزين بالإسماعيلية الذى يُقام فى رحاب جامعة قناة السويس.
 
كما شارك فى الفعالية، الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة بحلوان، والدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد والدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية ومدير مركز إعداد القادة بالجامعة والدكتورة مناى شاهين، وكيل معهد إعداد القادة بالجامعة، وذلك بالتعاون بين جامعة قناة السويس ومعهد إعداد القادة  تحت شعار "القائد المتميز" بمشاركة 422 طالب وطالبة يمثلون 33 جامعة مصرية، وضمن فاعليات ملتقى الطلاب المتميزين بالإسماعيلية الذى يُقام فى رحاب جامعة قناة السويس تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبالتنسيق مع إدارات الجامعة تحت إشراف السيدة هدى فرج، أمين عام الجامعة ومحمد نبيل، المنسق الاداري من الجامعة للملتقى.
 
ومن المنتظر أن يشهد مساء اليوم الإثنين، حفل أوركسترا الحلم بمشاركة فريق الجامعة للكورال والموسيقى بقيادة الدكتور أحمد عبد الوهاب والدكتورة بسمة محمود.
 
انطلاق طابور عرض ملتقى الطلاب المتميزين
انطلاق طابور عرض ملتقى الطلاب المتميزين

 


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