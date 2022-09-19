انطلاق أعمال الدورة السنوية السادسة عشر لمؤتمر‹‹EFG Hermes One-on-One›› أبرز مؤتمر استثمارى بالأسواق الناشئة والمبتدئة اليوم في دبي

تقرير خاص

- المؤتمر الأكبر من نوعه في العالم لبحث فرص الاستثمار بالأسواق الناشئة والمبتدئة يشهد مشاركة واسعة من ممثلي الإدارة التنفيذية لأكثر من 205 شركة من 33 دولة فضلًا عن أكثر من 655 مستثمر دولي من أكثر من 270 مؤسسة من أبرز المؤسسات العالمية من 37 دولة



أطلقت اليوم المجموعة المالية هيرميس القابضة، البنك الشامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، أعمال الدورة السنوية السادسة عشر من المؤتمر الاستثماري ‹‹EFG Hermes One-on-One›› تحت رعاية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنعقد نسخة العام الجاري بفندق أتلانتس دبي، والذي سيشهد عقد آلاف الاجتماعات بين ممثلي الإدارة التنفيذية لكبرى الشركات وأبرز المؤسسات الاستثمارية حول العالم، وذلك خلال فعاليات المؤتمر التي ستنتهي في يوم 22 من سبتمبر الجاري.

ويواصل المؤتمر، الذي انطلقت نسخة العام الجاري تحت عنوان "تجاوز تحديات التضخم واستكشاف الفرص الاستثمارية بالأسواق الناشئة والمبتدئة"، منح ممثلي أبرز المؤسسات الاستثمارية ومديري صناديق الاستثمار الدولية فرصة فريدة للاطلاع على أبرز تطورات وتوجهات الأسواق الناشئة والمبتدئة، علاوة على استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة من خلال عقد الاجتماعات المباشرة مع القيادات التنفيذية لكبرى الشركات المدرجة في بورصات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أربع قارات حول العالم. وسوف تشهد نسخة العام الجاري مشاركة ممثلي الإدارة التنفيذية لأكثر من 205 شركة من 33 دولة فضلًا عن أكثر من 655 مستثمر دولي ومديري صناديق من أكثر من 270 مؤسسة من أبرز المؤسسات العالمية من 37 دولة.

وفي هذا السياق، أعرب كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، عن سعادته بعودة للمؤتمر للمرة الأولى منذ جائحة (كوفيد – 19)، والذي يتم تنظيمه خلال العام الجاري تحت رعاية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم. وأضاف عوض أن نسخة هذا العام من المؤتمر الاستثماري وهو الأكبر من نوعه حتى الآن، تنطلق بالتزامن مع مرور الأسواق الناشئة والمبتدئة بالعديد من التحديات في ظل الصعوبات والتقلبات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأشار عوض إلى أنه بالرغم من قدرة دول العالم على تجاوز تداعيات جائحة (كوفيد – 19)، غير أن اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق تقف عائقًا أمام جني ثمار الانتعاش الاقتصادي. وأكد عوض الدور الحيوي الذي تلعبه الشركة في ظل هذه التحديات باعتبارها حلقة الوصل بين مجتمع الاستثمار الدولي، وهو ما سينعكس في جهودها المتواصلة لمساعدة المستثمرين على اغتنام فرص النمو الواعدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة بمختلف الأسواق التي تعمل بها الشركة.

وسوف يشهد المؤتمر في نسخة العام الجاري مشاركة من أبرز المؤسسات التي تمثل قطاعات متعددة، بما في ذلك القطاعات الاستهلاكية، والطاقة، والقطاع المصرفي، والتمويل، والرعاية الصحية، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والمرافق، والتطوير العقاري، وغيرها.

ومن جانبه، أوضح محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن النجاح الذي حققته المجموعة المالية هيرميس على صعيد تنفيذ توسعاتها المخططة بالأسواق الناشئة والمبتدئة خلال العامين الماضيين، قد ساهم في تعزيز دورها الرائد في المنطقة من خلال هذا المؤتمر باعتباره الحدث الاستثماري الأكبر من نوعه لبحث فرص الاستثمار بالأسواق الناشئة والمبتدئة. وأعرب عبيد عن سعادته بتنظيم هذا المؤتمر الضخم باعتباره الملتقى الفريد الذي يجمع بين المستثمرين الدوليين وكبرى الشركات التي تعمل في الأسواق الواعدة بالمنطقة. وأكد عبيد أن المؤتمر يشهد إقبالًا واسعًا هذا العام من كبرى المؤسسات الدولية والاستثمارية في العالم، وتتطلع الشركة إلى تنظيم ذلك المؤتمر الذي يحظى بشهرة وسمعة عالمية خلال السنوات القادمة.

وشهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين الماضيين، وبصفة خاصة خلال عام 2021، انتعاشًا ملحوظًا وهو ما أدى إلى زيادة ثقة المستثمرين في هذه الأسواق وذلك على خلفية انخفاض المخاطر، والدعم المستمر الذي تقدمة تلك الدول فيما يتعلق بتعزيز السياسية المالية والنقدية، بالإضافة إلى الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد العالمي بعد تجاوز تداعيات جائحة (كوفيد – 19). وبدأت أسواق رأس المال بالأسواق الناشئة في تحقيق معدلات نمو ملحوظة، وذلك على خلفية الارتفاع الكبير في عدد الطروحات الأولية في البورصات المختلفة بدول منطقة الخليج لاسيما السعودية والإمارات. فقد أثبتت كلا الدولتين قدرتهما على توفير مناخ استثماري واعد، حيث تواصلان توفير المزيد من التسهيلات التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات في المنطقة.

جدير بالذكر أن مؤتمر ‹‹EFG Hermes One-on-One›› يمثل منذ انطلاق نسخته الأولى منصة هامة لعرض الفرص الاستثمارية التي تذخر بها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على كبرى المؤسسات الاستثمارية حول العالم. ومن المقرر أن تشهد الجلسة الرئيسية للمؤتمر كلمة افتتاحية يلقيها كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، على أن يتبعها حوار المتحدث الرئيسي للجلسة سعادة/ هلال سعيد المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وعضو المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، والمدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي مع سايمون كيتشن، عضو منتدب ورئيس بحوث الإستراتيجية بالمجموعة المالية هيرميس.

وسوف تشهد فعاليات المؤتمر إجراء التصويت الإلكتروني «The Consensus for 2023»، وهو أكبر استطلاع لآراء المستثمرين الدوليين ورؤساء الشركات بالأسواق الناشئة والمبتدئة حول أبرز الموضوعات والتوقعات التي تشغل اهتمام مجتمع الأعمال والاستثمار في تلك الأسواق خلال السنوات المقبلة.