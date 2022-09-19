انخفاض درجات الحرارة وغيوم فى السماء ورياح خفيفة تهب على مناطق شمال سيناء

شهدت محافظة شمال سيناء اليوم أجواء خريفية بمعظم أنحاء مناطقها، وتساقطت صباحا قليل من حبات المطر بمناطق غرب العريش، وغطت الغيوم السماء وحجبت الشمس مع هبوب رياح خفيفة وانخفاض فى درجات الحرارة.
وأعلنت محافظة شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد لأى تقلبات جوية محتملة، والتأكيد على جاهزية مجالس المدن لأى احتمالات سقوط امطار وسيول ، ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة الظروف الجوية، واستعداد بكافة المرافق الخدمية لأي تطورات للظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة .
وأعلن مجلس مدينة العريش أنه بناء على تعليمات مجلس رئاسة الوزراء وتوجيهات محافظ شمال سيناء بشأن انتهاء موسم صيف 2022 وإخلاء اشغالات مخيمات البحر، أصدر أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش تعليمات للإدارة الهندسية برفع آثار المخيمات والزام اصحابها بعودة الشاطئ إلى ماكان عليه ونظافته وتغريم من يخالف ذلك .
ووجه رئيس الحي والإشغالات للمتابعة والتنبيه، مشددا على أصحاب الإشغالات بسرعه رفعها ونظافة مكانها ورد الشاطئ لما كان.
انخفاض درجات الحرارة وغيوم فى السماء ورياح خفيفة تهب على مناطق شمال سيناءالإثنين، 19 سبتمبر 2022 09:54 ص
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شهدت محافظة شمال سيناء اليوم أجواء خريفية بمعظم أنحاء مناطقها، وتساقطت صباحا قليل من حبات المطر بمناطق غرب العريش، وغطت الغيوم السماء وحجبت الشمس مع هبوب رياح خفيفة وانخفاض فى درجات الحرارة.
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