انتهاء جنازة الملكة إليزابيث فى وستمنستر..وبدء الرحلة الأخيرة لوندسور

كتبت رباب فتحى

انتهت منذ قليل، جنازة الملكة إليزابيث الرسمية فى كاتدرائية وستمنستر، ويتم الآن نقل نعش الملكة الدير ليبدأ رحلته الأخيرة إلى كنيسة القديس جورج في وندسور، حيث ستدفن الملكة إلى جانب والدها الملك جورج ووالدتها الملكة الأم، ورماد شقيقتها مارجريت وإلى جانب زوجها دوق إدنبرة، الأمير فيليب.

ويتبع نعشها أبناؤها الملك تشارلز الثالث والملكة القرينة، ثم الأميرة الملكية، الأميرة آن، ودوق يورك وإيرل ويسيكس.

كما يتبع النعش أمير وأميرة ويلز وأطفالهما، جورج وشارلوت، ثم دوق ودوقة ساسكس.

وسيتم إطلاق البنادق في هايد بارك بواسطة المدفعية الملكية كل دقيقة أثناء الموكب، في حين أن ساعة بيغ بن ستضرب كل دقيقة.

وفي خطب جنازة الملكة إليزابيث الثانية، قال رئيس أساقفة كانتربري "سنلتقي مرة أخرى".

وأخبر جاستن ويلبي 2000 من المعزين في وستمنستر أبي أن "الحزن" الذي يشعر به العالم حول وفاة الملكة "ينبع من حياتها الوفيرة وخدمتها المحببة".

وأضاف: "لقد كانت سعيدة ، وحاضرة للكثيرين ، وقد أثرت في العديد من الأرواح".

بدأت الجنازة الرسمية للملكة الراحلة في الساعة 12 ظهرا ، بعد أن قاد الملك تشارلز الثالث موكبًا من قاعة وستمنستر القريبة ، حيث كان يوجد نعشها منذ ظهر الأربعاء.

ورافق الملك الجديد في الموكب أبناؤه الأمير وليام والأمير هاري وأفراد آخرون من عائلته.