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اليوم الحكم على 12 متهما بتهريب المواطنين بطرق غير شرعية

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 03:00 ص
اليوم الحكم على 12 متهما بتهريب المواطنين بطرق غير شرعية هجرة غير شرعية- أرشيفية
كتب أحمد حسني

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تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، حكمها على 12 متهما بتهريب مهاجرين بطريقة غير شرعية.
 
يصدر  القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.
 
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، أنهم هربوا وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة، المهاجرين المجني عليهم من جمهورية مصر العربية إلى دولة ليبيا تسللا عبر الدروب الصحراوية، ومنها إلى دولة إيطاليا بحرا، بواسطة قوارب صيد بالمخالفة للقانون بهدف الحصول على كسب مادي حال كونهم جماعة إجرامية منظمة.
 
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم الانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة أسسها الأول بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية من جمهورية من العربية إلى دولة إيطاليا بغرض الحصول على كسب مادي.
 
 

تهريب المهاجرين

الاتجار فى البشر

جنايات القاهره

اخبار الحوادث

هجرة غير شرعية



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