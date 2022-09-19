الهلال الأحمر ينفذ حملات تثقيف صحى وكشف طبى بمناطق شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصلت فرق الهلال الأحمر التطوعية تقديم خدماتها لأهالى شمال سيناء بتنفيذ حملات تثقيف صحى وتسيير قوافل كشف طبى.

قال الدكتور مصطفى المالح رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء، إنه تم عمل ندوات توعية مجتمعية من حملة لا لزواج الأطفال تحت شعار "جوازها قبل 18 يضيع حياتها" وحملة لا لختان الإناث ضمن خطة برنامج وعى للتنمية المجتمعية الخاص بوزارة التضامن الإجتماعي في كل من قصر الثقافة بالعريش واحدى المؤسسات الأهلية، والمجلس القومي للمرأة.

أضاف إنه تم بالتعاون مع مجلس مدينة الشيخ زويد عمل أنشطة توعوية للأطفال تهدف لتعليمهم طرق الحماية من المخاطر والمسافات الآمنة والطريقة الصحيحة لغسيل الأيدي والحفاظ على النظافة الشخصية، وأنشطة تهدف لنبذ التنمر والتنوع الاجتماعي وأنشطة ترفيهية تهدف إلى إدخال البهجة والسرور للأطفال وقصة قصيرة تعليمية للأطفال تهدف لإرساء القيم الحميدة لديهم بعدد مستفيدين 60 طفل وقام فريق تطعيمات كورونا بإعطاء لقاح كرونا لعدد 17 مواطن.

وأشار إنه تم بالتعاون مع محافظة شمال سيناء زيارة لمدينة نخل وقد شملت الزيارة تقديم خدمات تنظيم الأسرة وعرض ندوة عن مجابهة الفكر المتطرف وتم عمل مسرح عرائس يحاكي خطورة الزواج المبكر وتقديم خدمات الدعم النفسي للأطفال بالمنطقه والأنشطة الترفيهية الاخرى، وشمل عدد المستفدين من الأنشطة عدد 107 طفل.

وقال إنه تم بالتعاون مع المعهد الأزهري بالريسة تنفيذ أنشطة الدعم النفسي الاجتماعي المختلفة مع الاطفال بعدد 30 طفل مستفيد، وتم عقد ندوة الإسعافات الأولية للاطفال من قبل فريق صحة وسلامة، وتم فى مقر نادي السعادة بالعريش عقد ندوة توعيه مجتمعية من حملة لا لزواج الأطفال تحت شعار "جوازها قبل 18 يضيع حقها" ضمن خطة برنامج وعى للتنمية المجتمعية الخاص بوزارة التضامن الإجتماعي في حضور نخبة من أعضاء النادي.

واشار انه تستمر جهود جمعية الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء في تقديم المساعدات الطبية من خلال القوافل الطبية التي تقدمها للمواطنين بكافة مدن وقري المحافظة اشراف وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في جمعية الهلال الاحمر المصري، بتقديم الكشف والعلاج بالمجان، وتم على مدار ثلاثة ايام توجيه القافلة الطبية بكافة التجهيزات الطبية و المتطوعين لعدد من المناطق الاكثر احتياجا بمدينة العريش(السبيل، الميدان، الكرامة)، وشملت القافلة الطبية التخصصات (الباطنة، الاطفال، النساء والتوليد، الرمد، الانف والاذن، العظام، الجلدية) واجراء التحاليل الطبية اللازمة وصرف الادوية، بالاضافة لتقديم الدعم النفسي للاطفال.