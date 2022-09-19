النيابة: لجنة من "النقل البحري" لكتابة تقرير عن حادث غرق عبارة بني سويف

إبراهيم قاسم - امنية الموجي

أمرت النيابة العامة، بتشكيل لجنة ثلاثية من هيئة النقل البحري، لإعداد تقريرها حول حادث غرق عبارة بني سويف والذي تسبب في وفاة اثنين من الركاب.

وأمرت النيابة بحبس أفراد طاقم العبارة، على ذمة التحقيقات بالحادث، لتسببهم بإهمالهم في وفاة اثنين من ركابها غرقا، حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا من شرطة النجدة ببني سويف، بغرق عبارة "معدية" بقرية أسمنت، فانتقلت النيابة العامة، لمحل الحادث لمعاينته.

وتبينت قطعًا بآلة الرفع بالعبارة المسئولة عن غلق بابها، وكذا قطع بالحبل في باب العبارة، وخلوها من وسائل تأمين الركاب.

وتوصلت النيابة العامة، خلال المعاينة إلى أن سبب الحادث تزاحم وتدافع الركاب بمقدمة العبارة، حرصًا علي أسبقية النزول منها عقب رسوها دون متابعة من طاقة المعدية لهذا التدافع، الذي أسفر عن سقوط حاجزها ومن ثم سقوط عدد من الركاب بالمياة، ووفاة اثنين منهم -شيخ وطفل - تمكنت قوة الإنقاذ النهري من العثور علي جثمانيهما.

وأكد شهود الواقعة من مستقلي العبارة أثناء الحادث، تدافع ركابها وتزاحمهم بمقدمتها حرصًا علي أسبقية النزول، مما أسفر عن سقوط بعضهم منها، وقد نكل طاقم العبارة عن تقديم المساعدة لهم، كما أكد رئيس قسم الملاحة النهرية بالوحدة المحلية بمركز ناصر أن من واجبات الطاقم عدم السماح بهذا التدافع، مؤكدًا أن الطاقم لم يؤد واجبات وأصول المهنة، فلم يخرج أطواق النجاة وسترات الإنقاذ، ولم يتأكد من إحكام غلق الأبواب قبل الإبحار خاصة باب العبارة وسمح الطاقم بركوب عدد أزيد من المسموح به بالمخالفة لشروط التراخيص.

واستجوبت النيابة العامة، طاقم العبارة وعددهم ثلاثة فيما هو منسوب إليهم من اتهامات أنكروها، مدعين تسبب الركاب بتدافعهم ناحية باب العبارة إلي سقوط بابها، ومن ثم وقوع الحادث دون مسئولية من الطاقم.