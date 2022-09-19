المشدد 3 سنوات لسائق خطف فتاة وتعدى عليها بالقوة في الشرقية

الشرقية فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانته في القضية رقم 12184 لسنة 2022 جنح مركز بلبيس، والمقيدة برقم 1502لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق؛ لإدانته بخطف فتاة والتعدى عليها بالقوة بدائرة مركز شرطة بلبيس.



تعود أحداث القضية لشهر يونيو الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغا من "ل. ح. م. إ" ، تتهم فيه " محمد. الـ. م. ع" 26 عاما، سائق، بخطفها وتعدى عليها بالقوة بدائرة مركز شرطة بلبيس.



توصلت تحريات المباحث إلى صحة البلاغ، بأن قام المتهم بخطف المجني عليها بالتحايل والإكراه، بأن استغل استقلالها بمفردها المركبة الأجرة قيادته، وأوهمها بأنه سيسلك طريق أقصر في المسافة، فسلك طريق خالي من المارة قاصداً اقصائها عن أعين ذويها.



وأسند أمر الإحالة للمتهم، التعدى على المجني عليها بالقوة والتهديد، بأن قام بالتعدي عليها وحال صراخها للإستغاثه قام بإشهار في وجهها أداة مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص عبارة عن "مفك' مهددا إياها به.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

