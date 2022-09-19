وقال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية ستيفن هيبيستريت -فى تصريح اليوم الاثنين، إن المستشار الألماني سوف يستهل زيارته يوم السبت إلى المملكة العربية السعودية، حيث يلتقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ثم يلتقي يوم الأحد مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، على أن يختتم جولته بعد ظهر الأحد في قطر، حيث سيجري محادثات مع الأمير تميم بن حمد آل ثانى.

وأشار متحدث الحكومة إلى أن مباحثاته سوف تركز على تكثيف التعاون في مجالات الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والطاقة ومسائل الأمن الإقليمي.