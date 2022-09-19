المديريات تحدد ضوابط ممارسة الأنشطة الطلابية بالمدارس..اعرف التفاصيل

محمود طه حسين

وجهت المديريات التعليمية خطابا بتكليف إدارات المدراس الابتدائية والإعدادية ومدارس التعليم الأساسي والتوجيهات بتنفيذ للأنشطة التربوية التابعة وتفعيل العمل بيوم رياضي ويوم فني وثقافي واجتماعي بالتبادل في كل أسبوع، موضحة أن الأنشطة التربوية الاصلية تمارس ممارسة عملية وتقييم تقييما عمليا، وعدم تحويل فترات الأنشطة إلى حصة دراسية ولا تشتمل فترات الأنشطة على تقويمات شفوية أو شرح مطول.

وأكدت المديريات التعليمية: ممارسة الأنشطة في جماعة داخل المدرسة مع الالتزام باستخدام المقياس المتدرج للتقييم للجماعة كما لا يتم التكليف بأكثر من منتج واحد طوال الفصل الدراسي للمجموعة، ولا يتم التكليف بالأنشطة خارج المدرسة.

وحظرت المديريات التعليمية من عقد أي امتحانات نظرية في الأنشطة التربوية اللاصفية بالمخالفة للمادة 15 من القرار الوزاري، ولابد أن تشتمل جميع فترات الدراسة في المواد الدراسية الأساسية على نشاط مصاحب بالفترة بما يحقق أهداف المادة ، مع السماح للمجموعة من الطلاب بالنشاط بممارسة النشاط الفرعي المناسب لميولهم، ويكون لكل فصل فترتان للأنشطة الاختيارية أسبوعيا على أن يختار الطالب نشاطين من الأنشطة المتاحة بالمدرسة.

وأكدت المديريات علي عدم إجبار الطلاب على ممارسة الشطة محددة وضرورة الالتزام بتقديم استمارات اختيار الأنشطة اللاصلية، وتمارس الأنشطة على مستوى كل فصل على حدة وعدم مخالفة خطة الدراسة الواردة بالقرار الوزاري ويتم تنفيذ الأنشطة على مستوى جزء من الفصل أو الصف في ضوء الاعداد والكثافات وتوافر المعلمين والحفاظ، وقيام إدارات المدارس بتحفيز المعلمين على جذب الطلاب لممارسة الأنشطة في اللاصفية.