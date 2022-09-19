المجموعة الأفريقية بالأمم المتحدة: الملكة إليزابيث كونت صداقات قوية مع قادة أفارقة

كتبت : هند المغربي

أكد دارامشاند كونجول مندوب بعثة (موريشيوس) في الأمم المتحدة والمتحدث باسم المجموعة الأفريقية، على علاقة الملكة إليزابيث الثانية الدائمة والقوية بأفريقيا، مشيرة إلى أنها قامت بزيارات عديدة إلى القارة الأفريقية، جاء ذلك على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة تزامنا ومراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية اليوم الإثنين.

ولفت كونجول أنه على الرغم من أن الاستعمار في إفريقيا كان مصحوبًا بالعنف والفظائع، لم تقم الملكة ببناء الجسور في جميع أنحاء القارة فحسب، بل قامت أيضًا بتعزيز العلاقات، لافتا إلى أنه خلال فترة حكمها، نما الكومنولث من 8 إلى 56 دولة، وهو ما يمثل ثلث البشرية.

وقال كونجول كانت الملكة قادرة على كسب القلوب وتكوين صداقات مع قادة القارة الذين كانت تربطها بهم روابط صداقة دائمة وقوية وقال إن إرثها وروحها سيصمدان أمام اختبار الزمن.