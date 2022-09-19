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المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق حملة "أخلاقنا الجميلة" للتأكيد على القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 12:36 م
المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق حملة "أخلاقنا الجميلة" للتأكيد على القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
كتب محمد عبد العظيم

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فى إطار دورها المجتمعى الهام، تطلق الشركة المتحدة  للخدمات الإعلامية، حملة جديدة بعنوان "أخلاقنا الجميلة" على عدة مراحل، وتستهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل.
 
الحملة تنطلق على عدة مراحل، عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية.
 

الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية

المتحدة للخدمات الاعلامية

حملة اخلاقنا الجميلة

اخبار الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية

اخلاقنا الجميلة



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