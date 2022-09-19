"الكهرباء" تتيح شحن العداد من الهاتف المحمول باستخدام خاصية NFC.. التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

خدمات و تطبيقات إلكترونية عديدة تطلقها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتيسير على المواطنين بشكل عام و فى شحن رصيد بالعداد مسبوق الدفع بشكل خاص، حيث تتيح الوزارة إمكانية شحن العداد من الهاتف المحمول باستخدام خاصية NFC.

وفيما يلى طريقة تحويل الرصيد من الهاتف المحمول إلى العداد مسبوق الدفع:

ـ أول خطوة يجب إتباعها، التعرف على أنواع الأبليكيشن الموجودة والتى من خلالها يتم الشحن من خلال الموبايل، وهى.

1ـــ shal gtpay

2ـــ my fawry

3ــ كهرباء خالص

- إذا كان نوع عدادك جلوبال سيتم استخدام ابليكشن sahl gtpay.

- أبلكيشن كهرباء خالص وماى فورى لباقى أنواع العدادات مسبوقة الدفع.

4- بعد تحميل التطبيق المناسب لنوع العداد يجب إتباع هذه الخطوات:

ــ فتح الأبلكيشن وتسجيل البيانات الخاصة بك.

ــ قم بتحديد اختيارك postpaid or prepaid واسم الشركة التابع لها.

ــ في حالة اختيار prepaid هيظهرلك " لو عايز تشحن " قم بوضع الكارت بظهر الموبايل لقراءة البيانات .

- حدد المبلغ المطلوب للشحن.

- اختار الدفع عبر الفيزا.

- ستصلك رسالة بخصم المبلغ من رصيد الفيزا.

- بعدها قم بوضع الكارت مرة أخرى بظهر الموبايل لنقل الشحنة، ثم وضع الكارت بالعداد.