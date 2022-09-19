الكرملين: مطالب بولندا بتعويضات من روسيا "تطرف سياسي"

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وصف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، مطالب بولندا بتعويضات من بلاده على أضرار الحرب العالمية الثانية بـ "التطرف السياسي".



وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول كيفية تعامل موسكو مع تصريحات الرئيس البولندي بشأن التعويضات من روسيا - "للأسف، ينخرط عدد من السياسيين البولنديين في نوع من التطرف السياسي غير الصحي، ولا يمكن تسمية هذه المطالب بخلاف ذلك".



وأضاف "هم يضرون بمكانة بلادهم ويعقدون بشكل كبير علاقاتها ليس مع روسيا فحسب، بل ومع حلفائهم، مثل ألمانيا، أيضا".



يُذكر أن بولندا طالبت ألمانيا في وقت سابق بدفع تعويضات لها بحوالي 1.3 تريليون دولار كتعويضات عن أضرار الحرب العالمية الثانية. كما طالب الرئيس البولندي، أندريه دودا، مؤخرا روسيا بدفع تعويضات لبلاده لنفس السبب.