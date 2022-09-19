الكرملين: خطة العمل الشاملة المشتركة حول برنامج إيران النووي تلبى مصالح جميع الدول

أ.ش.أ

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن خطة العمل الشاملة المشتركة حول برنامج إيران النووي تلبي مصالح جميع الدول، مؤكدة على أهمية تمديد هذه الخطة.

وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - للصحفيين اليوم الإثنين، ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن تكون المفاوضات بشأن خطة العمل المشتركة الشاملة قد وصلت إلى طريق مسدود - "لا يزال هناك عدد قليل من القضايا العالقة، التي لا تزال بحاجة إلى إنهاء واكتمال".

وأضاف بيسكوف "لا شك أن خطة العمل الشاملة المشتركة تلبي مصالح جميع الدول".

يُذكر أن نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان، أعلنت في وقت سابق أن بلادها تعتقد أن المفاوضات لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني قد توقفت بسبب موقف إيران غير المقبول، لافتة إلى أن استعادة الصفقة لا تزال في مصلحة الولايات المتحدة.