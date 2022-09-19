القومى للمرأة: 43% من الباحثين المصريين سيدات ونعمل على توفير كل سبل الدعم

كتب محمد صبحى

قالت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ، إن السنوات الماضية شهدت طفرة فى كل ما يخص تمكين المرأة، وتولى مصر اهتماما كبيرا لدعم تمكين المرأة فى الملكية الفكرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

وأضافت الدكتورة مايا مرسى، خلال كلمه لها خلال اللقاء المنعقد بمقر جامعة القاهرة بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بالإضافة إلى مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، أن بلغ إجمالى البراءات الصادرة خلال آخر 10 سنوات 965 منهم 131 سيدات مشيرة إلى أن 43% من الباحثين المصريين سيدات باحثات.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسى، أن المجلس القومى للمرأة لديه لجنة البحث العلمى وتعمل على ثقل قدرات ومهارات المرأة الباحثة وذلك من خلال عقد ورش عمل لتسويق الإبتكارات العلمية والتواصل مع المستثمرين والفرص التى تقدما الدولة ويقيم المجلس القومى للمرأة مشروعا صغيرة فى المنيا تعتمد على البحث والبراءات فضلا عن مشروعات فى الفيوم للقناة عبارة عن مشروعات متناهية الصغر للسمك كما شارك المجلس القومى للمرأة فى تنظيم حدث لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال التكنولوجيا بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى.

وتابعت رئيس المجلس القومى للمرأة، أن المجلس يعمل على تطوير الفتيات وتشجيعهن على البحث العلمى والابتكار من خلال التعاون مع شركات.

واختتمت حديثها بالقول لقد سعدنى لقاء سابق مع مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية وتم خلال مناقشة التعاون بين المجلس القومى للمرأة حول ريادة الأعمال من خلال مشروع ثرى يهدف لتمكين رائدات العمل فى المحافظات وتزويدهم بالادوات العلمية.