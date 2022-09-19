اليوم السابع
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القبض على المتهمين بقتل تاجر للخلاف على 35 ألف دولار في حدائق أكتوبر

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 05:22 ص
القبض على المتهمين بقتل تاجر للخلاف على 35 ألف دولار في حدائق أكتوبر كلبش.. ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة غموض العثور على جثة تاجر داخل شقة مستأجرة بحدائق أكتوبر، وتوصلت التحريات أن شخصين تربطهما خلافات مالية مع المجني عليه، وقتلاه طعنا بسلاح أبيض وتم ضبطهما، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة بحدائق أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة مستأجر الشقة مصاب بعدة طعنات.
 
وكشفت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الضحية قتله شخصين بسبب خلافات بينهم على مبلغ مالي تصل قيمته إلى 35 ألف دولار، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 
 

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