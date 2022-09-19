اليوم السابع
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القاهرة والجيزة تتصدران المشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 03:01 م
القاهرة والجيزة تتصدران المشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء
كتبت ـ منال العيسوى

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تصدرت محافظة القاهرة قائمة المشروعات المقدمة للمنصة الإلكترونية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حيث تقدم 904 مشروعات بينها 314 مشروعا مستوفيا للاشتراطات من إجمالى المشروعات وعددها 5865 مشروعا، بينها 1832 مشروعا مكتملا طبقا للمعايير والمواصفات التي حددتها المبادرة.
 
تلى محافظة القاهرة محافظة الجيزة بـ429 بينها 146 مشروعا مكتملا، ثم محافظة الغربية 1177 مشروعا بينها 107 مشروعات مكتملة، ثم محافظة الإسكندرية بـ322 بينها 102 مشروع مكتمل، ثم محافظة القليوبية 312 مشروعا بينها 93 مشروعا مكتملا ثم محافظة أسيوط بـ213 بينها 80 مشروعا مكتملا، ثم أسوان 212 بينها 80 مشروعا مكتملا، والبحيرة 201 بينها 73 مشروعا مكتملا، ثم الوادى الجديد بـ151 بينها 66 مشروعا مكتملا، والمنيا 213 بينها 63 مشروعا مكتملا، والدقهلية 462 بينها 61 مشروعا مكتملا، وأخيرا شمال سيناء 48 مشروعا بينها 23 مشروعا مكتملا.
 
كانت المنصة الإلكترونية استقبلت آخر يوم للتقديم، من كل محافظات مصر والتي يصل عددها 27 محافظة عددها 5865 مشروعا، بينها 1832، حتى أمس بعد أن تم مد قبول المشروعات من 7 سبتمبر حتی 18 سبتمبر، ومع الإغلاق سيتم تحكيم المشروعات المتقدمة من اللجنة المشكلة والدعم الفنى للمشروعات الفائزة فى إعداد عروض تقديمية مقنعة للجهات الممولة بجدارة المشروعات بالتمويل فى كل محافظة على حدة، ثم يتم التصعيد على مستوى الجمهورية لاختيار 18 مشروعا فقط يتم عرضها بمؤتمر المناخ ودعمها المالى للتنفيذ.

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المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

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