اليوم السابع
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الإثنين، 19 سبتمبر 2022 06:22 م
أكرم القصاص
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العاهل السعودى يتلقى دعوة من الجزائر لحضور القمة العربية المقبلة

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 05:32 م
العاهل السعودى يتلقى دعوة من الجزائر لحضور القمة العربية المقبلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أ ش أ

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، دعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لحضور القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر خلال شهر نوفمبر لعام 2022.


وأوضحت وكالة أنباء السعودية أن الدعوة تسلمها نيابة عن الملك سلمان، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي مبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، وزير العدل حافظ الأختام المبعوث الشخصي للرئيس الجزائري عبد الرشيد الطبي.


وأشارت إلى أنه جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


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