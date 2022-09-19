الطب البيطرى بالأقصر يشكل لجان فحص المواشى وتحصينها فى سوق إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن استمرار تفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، وذلك كلاً فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم وتزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ويضيف الدكتور فتحى سلمى لـ"اليوم السابع"، أنه تشكلت لجنة من إدارة إسنا البيطرية بقيادة الدكتور محمد الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية ورئيس اللجنة الطبية البيطرية، وبمشاركة الدكتور يوحنا مريد رئيس قسم الوقاية بإدارة إسنا البيطرية، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر إسنا، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق إسنا للماشية، وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع تزامنا مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وقامت اللجنة فى سوق إسنا توعية المواطنين من مربى وتجار الماشية بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك حرصاً على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وكذلك التوعية بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، بجانب تعريف المواطنين بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة والتوعية بطرق نقل المرض ومصادر العدوى والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، كما تمت التوعية بأهمية التأمين على الماشية والمزايا التي يحصل عليها المربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة، وكذلك التوعية بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات للحصول على كافة الرعاية البيطرية المقدمة.

ومن المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، وذلك بقيادة الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر فى تفعيل دورها وأحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، بتكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى بهذة الأسواق، وأهابت المديرية بكافة المواطنين ومربى وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها، حرصاً على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، حفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة المواطنين وكذلك صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.



الطب البيطرى بالأقصر يشكل لجان لفحص المواشي



لجان لفحص المواشي وتحصينها فى سوق إسنا



لجنة الطب البيطرى خلال عملها فى سوق إسنا للمواشي



