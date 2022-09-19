الصرف الصحي بالإسكندرية: رفع كفاءة الشبكة بـ6 مشروعات قيد التنفيذ

الإسكندرية جاكلين منير

عقد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، للوقوف علي نسب تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بشرق المدينة ومشروعات استراتيجية فصل مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحي وحضر الاجتماع شركات المقاولات المنفذة للمشروعات ورؤساء قطاعات المشروعات والتشغيل والصيانة والتخطيط والمكتب الفني.

وتم استعراض موقف مشروعات الخطة العاجلة لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بإجمالي 6 مشروعات تشمل إنشاء محطة رفع طوسون المزارع وخط الطرد حتي محطة معالجة الزياتين، وإنشاء خط طرد محطة المعمورة البلد وتدعيم خط إنحدار مجمع شارع بورسعيد، وإنشاء حط طرد محطة رفع الرأس السوداء حتي محطة معالجة الزياتين، وإنشاء خط طرد محطة رفع 2 المنتزة وإحلال وتجديد خط إنحدار صرف صحي بشارع 45، وإحلال وتجديد خط طرد محطة رفع 6 المنتزة، وإنشاء غرفة تهدئة بشارع مصطفي كامل، بخلاف توريد طلمبات لـ91 محطة.

كما تم مناقشة نسب تنفيذ مشروعات استراتيجية فصل شبكة مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحي بالإسكندرية وتتمثل الاستراتيجية في 9 مشروعات ذات الأولوية الأولي بناء علي البروتوكول الموقع بين شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وكلية الهندسة (استشاري المشروع) تحت إشراف محافظة الإسكندرية.

وذلك بهدف فصل شبكة مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحي لمواجهة التغيرات المناخية الواضحة والزيادات الكثيفة لمياه الأمطار علي محافظة الإسكندرية وتخفيف العبء عن شبكات الصرف الصحي وتوجيه مياه الأمطار وإعادة استخدامها للإستفادة منها وتم البدء في 3 مشروعات امام مكتبة الإسكندرية بالشاطبي وشارع الدلتا كليوباترا وشارع شعراوي بمنطقة شرق كمرحلة أولي لمشروعات فصل مياه الأمطار بالمحافظة بتكلفة 160 مليون جنيه.

وأشار نافع، إلى أن توجيه دولة رئيس الوزراء بفصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي من أجل راحة المواطنين بمحافظة الإسكندرية، ويساهم في الاستفادة القصوي من كميات كبيرة من المياه وإعادة استخدامها في مشروع الدلتا الجديدة.