الصحة: حملة التوعية بوسائل تنظيم الأسرة مستمرة بالأقصر وسوهاج حتى 22 سبتمبر

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن الحملة التنشيطية التوعوية المجانية لتقديم خدمات وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة مستمرة حتى 22 سبتمبر 2022 فى محافظتى سوهاج والأقصر.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الحملة تستهدف رفع معدلات الاستخدام الخاص بوسائل تنظيم الأسرة والحفاظ على صحة الأم، بالإضافة إلى رفع الوعى الصحى للأسرة المصرية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم إقامة معارض لنوادى المرأة أثناء الحملة لتنمية قدراتهن الذاتية وإكسابهن المزيد من الخبرات، كما سيتم اثامة معارض للمشغولات اليدوية والمصنوعات الجلدية وأعمال الخياطة والتريكو التى تقوم المنتفعات بانتاجها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادى المرأة.