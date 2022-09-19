السكة الحديد تعلن عودة بعض القطارات للقيام من محطة الإسكندرية

كتب ــ سيد الخلفاوى

أعلنت الهيئة القومية ل سكك حديد مصر ، إعادة دخول عدد من القطارات لمحطتى الإسكندرية وسيدى جابر بدلاً من اختصارها بمحطتى سيدى جابر ودمنهور والقيام منهما بعدد من القطارات الأخرى، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 20 / 9 / 2022، وذلك تزامناً مع الانتهاء من تطوير برج إشارات الإسكندرية ضمن خطة تطوير منظومة الإشارات الجديدة على خط القاهرة / الإسكندرية، والتى تعد جزءا من خطة التطوير الشاملة التى تقوم بها وزارة النقل فى الوقت الحالى بكافة القطاعات لزيادة عوامل السلامة والأمان وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتيسيراً عليهم.

وبيانها كالآتى :

أولا ً : امتداد مسير بعض القطارات إلى محطة سيدى جابر والإسكندرية:

1- امتداد مسير قطار 591 ( بورسعيد / الإسكندرية ) إلى محطة الإسكندرية بدلاً من سيدى جابر طبقا للجدول المقرر.

2- امتداد مسير قطار 935 ( الأقصر / الإسكندرية ) إلى محطة الإسكندرية بدلاً من محطة سيدى جابر طبقا للجدول المقرر.

3- امتداد مسير قطار 119 ( القاهرة / منوف / طنطا / الإسكندرية ) إلى محطة الإسكندرية بدلاً من محطة سيدى جابر طبقا للجدول المقرر.

4- امتداد مسير قطار 571 ( بورسعيد / الإسكندرية ) إلى محطة الإسكندرية بدلاً من محطة سيدى جابر طبقا للجدول المقرر.

5- امتداد مسير قطار 1211 ( القاهرة / الإسكندرية ) إلى محطة الإسكندرية بدلاً من محطة سيدى جابر طبقا للجدول المقرر.

6- امتداد مسير قطار 517 ( المنصورة / طنطا / الإسكندرية ) إلى محطة الإسكندرية بدلاً من محطة سيدى جابر طبقا للجدول المقرر .

7- امتداد مسير قطار رقم 21 ( القاهرة / الإسكندرية ) إلى محطة الإسكندرية بدلاً من محطة سيدى جابر طبقا للجدول المقرر.

8- امتداد مسير قطار 31 ( القاهرة / الإسكندرية ) إلى محطة الإسكندرية بدلاً من محطة دمنهور طبقاً للجدول المرفق.

9- امتداد مسير قطار 883 ( بيلا / سيدى جابر ) إلى محطة سيدى جابر بدلاً من محطة دمنهور طبقاً للجدول المرفق.

10- امتداد مسير قطار 889 ( شربين / سيدى جابر ) إلى محطة سيدى جابر بدلاً من محطة دمنهور طبقاً للجدول المرفق.

ثانيا : قيام بعض القطارات من محطة الإسكندرية وسيدى جابر :

1- قيام قطار 588 ( الإسكندرية / بورسعيد ) من محطة الإسكندرية الساعة 4:30 وفقاً للجدول المقرر بنفس التركيب الحالى .

2- قيام قطار 906 (الإسكندرية / القاهرة ) من محطة الإسكندرية الساعة 7:00 وفقاً للجدول المقرر بنفس التركيب الحالى .

3- للقيام منها بقطار 688 ( الإسكندرية / ايتاى البارود / وردان ) من محطة الإسكندرية الساعة 15:10وفقاً للجدول المقرر بنفس تركيب العربات الحالى .

4- قيام قطار 572 ( الإسكندرية / بورسعيد ) من محطة الإسكندرية الساعة 15:55وفقاً للجدول المقرر بنفس تركيب العربات الحالى .

5- قيام قطار 118 (الإسكندرية / طنطا / منوف / القاهرة) من محطة الإسكندرية الساعة 17:20 وفقاً للجدول المقرر بنفس تركيب العربات الحالى .

6- قيام قطار 518 (الإسكندرية / طنطا / المنصورة) من محطة الإسكندرية الساعة 21:20 وفقاً للجدول المقرر بنفس تركيب العربات الحالى .

7- قيام قطار 36 (الإسكندرية / طنطا) من محطة الإسكندرية الساعة22:15 وفقاً للجدول المقرر بنفس تركيب العربات الحالى .

8- قيام قطار 2 (الإسكندرية / القاهرة) من محطة الإسكندرية الساعة 2:25 وفقاً للجدول المرفق بنفس التركيب الحالى .

9- قيام قطار 802 (سيدى جابر / بيلا ) من محطة سيدى جابر الساعة 7:45 وفقاً للجدول المرفق بنفس تركيب العربات الحالى.

10- قيام قطار 894 (سيدى جابر – شربين) من محطة سيدى جابر الساعة 17:10 وفقاً للجدول المرفق بنفس تركيب العربات الحالى .

ثالثا: على أن يتم استمرار اختصار باقى القطارات والتى تم صدور تعليمات سابقة باختصارها فى محطة سيدى جابر لحين صدور تعليمات أخرى .