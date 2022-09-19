السعودية تتيح إتمام إجراءات تأشيرة العمرة فى دقائق معدودة عبر منصة "مقام"

أ.ش.أ

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إمكانية التقديم الإلكتروني الذاتي للمعتمرين القادمين من خارج المملكة لاختيار باقات العمرة من خلال المنصة الإلكترونية "مقام"، وذلك في إطار جهود وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية؛ لتسهيل إجراءات قدوم المعتمرين من خارج المملكة ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة تضمن حفظ حقوقهم، وتقديم الخدمات بجودة عالية.

ويُمكن للمعتمرين القادمين من خارج المملكة الدخول على بوابة "مقام" لاختيار أحد منصات الوكلاء المعتمدين كما يمكنهم حجز الخدمات والحصول على رقم مرجعي لطلب التأشيرة، ثم الدخول إلى منصة التأشيرات الوطنية لاستكمال نموذج طلب التأشيرة وطباعتها.

وتتضمن خدمات المنصة معرفة الوكلاء المحلّيين في بلد المعتمرين، والتعرف على الوكلاء المعتمدين في بلد المعتمر من خلال بوابة مقام، لإصدار تأشيرة العمرة التي تستمر لمدة 90 يومًا منذ إصدارها، وتتيح للمعتمرين حرية التنقل بين المدن السعودية للتعرف على التنوع الثقافي بالمملكة.

وبحسب الإجراءات، يستطيع المعتمر من الخارج حجز خدمات العُمرة عبر منصة "مقام"، واستخراج التأشيرة وحجز الخدمات إلكترونيًّا من جميع أنحاء العالم عبر المنصة خلال أقل من 24 ساعة.

وتشمل خدمات أيقونة الوكيل في الموقع الإلكتروني إمكانية اختيار مسار الرحلة بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، وحجز تذاكر الطيران، وحجز خدمات النقل الداخلي بالمملكة، مع إمكانية حجز الإيواء السكني، وإرسال طلب التأشيرة إلى وزارة الخارجية.

وعند إتمام حجز الخدمات عبر الوكيل المعتمد يحصل المعتمر على رقم مرجعي لإتمام عملية الدفع عبر الإنترنت وعبر البطاقات الائتمانية (VISA)، لإصدار التأشيرة عبر منصة التأشيرات الوطنية الموحدة خلال 24 ساعة.