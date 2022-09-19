السجن المشدد 7 سنوات لمدرب كرة قدم تعدى على طالب في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هشام السعودى السطوحي، والمستشار أمير مجدى منير، وأمين سر المحكمة إبراهيم محمد غريب، بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهم "ال.ع.غ" مدرب كرة قدم، لاتهامه بالتعدى على المجنى عليه" أ.م.م".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 4795 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، ببلاغ من والدة المجنى عليه، يفيد بتعدى المتهم، وتهديد نجلها بمقاطع مرئية .

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول، بأن المجنى علية " أ.م.م" 14 سنة طالب ،تعرف على المتهم " ال.ع.م" مدرب كرة قدم اثر خضوع المجنى عليه لتدريبات كرة القدم تحت قيادته، واستدرجة المتهم لمسكنه، بادعاء علاج إصابته بالظهر، طوعندما حسر ملابسه ،وتعدى علية بغير رضاه فقام المجنى عليه بقطع علاقته بالمتهم ،اللى أنه فوجئ بتلقيه رسالة عبر الواتس اب ،من المتهم تحوى مقطع فيديو مرئى التقطة المتهم له مهددا إياه بنشره ،فى حالة عدم الاستجابة له، وعند علم والدته الأمر، قاموا بتحرير محضر بالواقعة ،وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهم.