اليوم السابع
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السجن المشدد 6 سنوات لمتهمين بترويج الهيروين فى دار السلام

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 12:02 م
السجن المشدد 6 سنوات لمتهمين بترويج الهيروين فى دار السلام محكمة_أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بترويج مخدر الهيروين بدار السلام،  بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكلا منهما.
 
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي، وأمانة سر طارف فتحي و ليد عبد الجواد وممدوح عبد الرشيد.
 
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 7391 لسنة 2022 دار السلام، أن المتهمان حازا وأحرزا جوهر مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار، كما أحرز المتهم الأول "سنجة" بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
 
وشهد ضابط شرطة بقسم دار السلام، أنه تلقى معلومات أكدتها تحرياتها مفادها قيام المتهمين بالإتجار بالمواد المخدرة فانتقل لحيث علم بوجودهم وأبصرهما يجرا عملية بيع للفافة بلاستيكية استبانها لجوهر مخدر "الهيروين" لآخر، وأحدهما ممسكًا بسنجة.

ترويج المخدرات

تجارة المخدرات

جنايات القاهره

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