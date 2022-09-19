السجن المشدد من 5 إلى 10 سنوات للمتهمين بالاتجار فى البشر بالقاهرة

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 200 ألف جنيه، كما عاقبت متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه كما برأت المحكمة 4 آخرين في اتهامهم بتهريب المهاجرين إلى دولة إيطاليا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون عام 2021 بدائرة قسم شرطة النزهة هربوا وآخرين مجهولين 17 شخصا من جمهورية مصر العربية إلى ليبيا تسللا عبر الدروب الصحراوية ومنها إلى دولة إيطاليا بحرا بواسطة قوارب صيد بالمخالفة للغرض المخصص لها بغرض الحصول على كسب غير مشروع مبالغ مالية، حال كونهم جماعة إجرامية منظمة وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطنى من شأنها تهديد حياة المجنى عليه.