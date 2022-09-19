وأوضح الرئيس النمساوى - في تصريحات قبيل مشاركته في جنازة الملكة إليزابيث الثانية اليوم- أن رحيلها أثر في قلوب جميع شعوب العالم، حيث كانت لها إسهامات إنسانية وخيرية واسعة.

وكان الرئيس النمساوي قد قطع حملته الانتخابية لانتخابات الرئاسة المقررة في أكتوبر القادم من أجل المشاركة في جنازة الملكة الراحلة.

وفي السياق نفسه، اهتمت كل وسائل الإعلام النمساوية بنقل بث حي لمراسم الجنازة الحاشدة والتي شارك فيها العديد من زعماء العالم وكبار الشخصيات الدولية.