(أ ش أ)

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى الرئيس فاهاجن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.