بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى الرئيس فاهاجن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسى، محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية أرمينيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
مشاركة
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى الرئيس فاهاجن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسى، محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية أرمينيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة