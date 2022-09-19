الداخلية تضبط 1623 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1623) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط قضية حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات (10٫660 طن "أرز أبيض – دقيق أبيض – زيت طعام – مكرونة") و (432) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات (41٫450 طن "دقيق أبيض – مكرونة – ملح طعام – سكر – زيت – أرز – أعلاف" - 24896 عبوة سجائر) ، وكذا (712) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (27 قضية دقيق مدعم "تصرف ، تجميع" - 63 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 90 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 30 قضايا عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 27 قضية توقف عن الإنتاج – 475 قضية متنوعة أخرى) .. بمضبوطات (45٫350 طن دقيق بلدى مدعم – 4020 رغيف بلدى مدعم – 471 بطاقة ذكية) ، وكذا ضبط (38) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (23٫700 طن "سكر – أسمدة " مدعمة – 63424 لتر مواد بترولية – 176 أسطوانة بوتاجاز) .. بحجم مضبوطات بلغت (136٫910 طن – 63424 لتر "مواد بترولية" – 176 إسطوانة بوتاجاز –471 بطاقة تموينية ذكية – 24896 عبوة "سجائر" - 4020 رغيف بلدى مدعم).. كان أبرزها ضبط (15٫75 طن "دقيق بلدى مدعم" معبأة داخل شكائر بها نقص فى الأوزان بمقدار 640 جرام فى الشيكارة الواحدة زنة الــ 50 كيلو جرام).. بحوزة (المدير المسئول عن مستودع دقيق تابع لإحدى شركات المطاحن والمخابز) بمحافظة الإسكندرية.

وتمكنت الجهود من ضبط (المديرة المسئولة عن مخبز بلدى – بمحافظة الشرقية) لتصرفها فى كمية قدرها (13٫600 طن دقيق بلدى مدعم) قامت المذكورة بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء مستولية على الدعم المقرر، وضبط (10٫66 طن "أرز أبيض – دقيق أبيض – زيت طعام - مكرونة") معبأة داخل عبوات وشكائر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (9٫2 طن دقيق أبيض) لعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخبز سياحى) بمحافظة الجيزة، وضبط (15٫4 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية) تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة المنوفية، وضبط (300 بطاقة تموينية ذكية) مخصصة للمواطنين تم تجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لهم بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخبز بلدى) بمحافظة الدقهلية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (63424 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين") تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.. بحوزة (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة القاهرة.

وقامت الإدارة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية بحملة إستهدفت منطقة شرق القاهرة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لضبط السلع مجهولة المصدر ذات الضرر بالغ الأثر على صحة المواطنين.. والتى أسفرت عن ضبط عدد (15) قضية بإجمالى مضبوطات (1٫998) طن و(2339) قطعة.. أبرزها ضبط (2050 قطعة "حلويات – آيس كريم") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل للحلويات) بمحافظة القاهرة.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا بمضبوطات بلغت (112 قطعة "10 قطع صوتية – 63 قطعة ضوئية – 39 ملصق") وضبط (3٫06 طن "مقطعات دواجن – مقطعات لحوم") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة وضبط (8٫76 طن "جبن أبيض – جبن مطبوخ – مسلى – مكسبات طعم") بدون مستندات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة سوهاج.

وتمكنت الجهود من ضبط (2٫25 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض) معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بدون ترخيص) بمحافظة سوهاج.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (46) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (29426 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).