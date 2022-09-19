الداخلية: إصابة ضابط ومصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات وسلاح فى جهينة بسوهاج

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) نشاط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة للإتجار فى المواد المخدرة يقوم على إدارتها (إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما وحيازتهما أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وإتخاذهما من دائرة مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وبمشاركة قطاعى (الأمن العام- الأمن المركزى) والإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة ومديرية أمن سوهاج تم إستهدافهما ولدى إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، مما أسفر عن إصابة أحد ضباط الشرطة من قوة قطاع الأمن المركزى ومصرع عنصر إجرامى وضبط الآخر.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط عدد (70) طربة لمخدر الحشيش وكذا كمية مجزئة وزنت جميعاً 10 كيلو جرام و كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت واحد كليو جرام و كمية لمخدر الأفيون وزنت نصف كيلو جرام و كمية لمخدر الهيروين و عدد من الأقراص المخدر والمؤثر على الحالة النفسية و عدد (2) بندقية آلية و عدد (2) فرد محلى و بندقية رش و طبنجة و عدد (15) خزينة متنوعة عد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة وعدد (2) سيارة "بدون لوحات معدنية و عدد (3) دراجات نارية "بدون لوحات معدنية" و عدد (8) سلاح أبيض. و عدد (5) ميزان حساس ومبلغ مالى، عدد (5) هواتف محمولة و بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات و تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1٫900٫000) مليون وتسعمائة ألف جنيه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.