اليوم السابع
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الحزب الديمقراطي الإيطالي: انتخابات البرلمان 25 سبتمبر شبيهة بتصويت "بريكست"

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 02:50 م
الحزب الديمقراطي الإيطالي: انتخابات البرلمان 25 سبتمبر شبيهة بتصويت "بريكست" انريكو ليتا
فاطمة شوقى

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شبه زعيم الحزب الديمقراطي، إنريكو ليتا، الانتخابات البرلمانية الإيطالية المقررة الأحد المقبل، بتصويت 29 مارس 2019 الذي أسفر عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث يرى أن فوز اليمين سيبعد إيطاليا عن التكتل الموحد.
 
وقال ليتا الإثنين في مقابلة مع صحيفة (إل فوليو)، إن "اليمين يوجه أنظاره إلى الماضي"، مشيرا إلى أن مواقف زعيمة حزب (إخوة إيطاليا جورجا ميلوني أكثر رجعية من مارين لوبان. وأضاف "لكننا سنهزم اليمين"، الذي “من شأنه أن يفصل إيطاليا عن بقية أوروبا".
 
وأضاف ليتا، الذي يقود تحالفا لأحزاب محسوبة على يسار الوسط "أقارن الانتخابات البرلمانية الإيطالية بالتصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. إنه يحدد خروجنا من الاتحاد الأوروبي من عدمه".
 
وبشأن حملة الحزب الانتخابية، حيث لا يزال يمين الوسط يتصدر نوايا التصويت وبفارق كبير، قال ليتا "أنا أقوم بحملة مبنية على الهجوم، وأنا مقتنع بأنه يجب أن تتم على هذا النهج وأريد أن تستمر حتى آخر يوم مفيد. أريد أيضا أن يتحدث مرشحو الحزب عن فكرتنا لإيطاليا".
 
 

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