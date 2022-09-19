اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجيش اللبناني: إصابة 4 عسكريين وتحطيم عربة وسيارات لمدنيين في أعمال شغب ببيروت

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 08:06 م
الجيش اللبناني: إصابة 4 عسكريين وتحطيم عربة وسيارات لمدنيين في أعمال شغب ببيروت الجيش اللبناني
أ ش أ

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أكد الجيش اللبناني أن دورية تعرضت اليوم للرشق بالحجارة والاعتداء عليها بالعصي من قبل متظاهرين قرب قصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسي) بالعاصمة بيروت، وذلك أثناء تنفيذها مهمة حفظ أمن، ما أدى إلى إصابة ٤ عسكريين بجروح.

وأوضح الجيش اللبناني أن المتظاهرين أقدموا على تحطيم عربة عسكرية وعدد من السيارات المدنية، مؤكدًا أن عناصر الجيش اضطروا إلى إطلاق النار في الهواء لتفريقهم، كما القى القبض على عدد من مثيري الشغب.

وكان عدد من المتظاهرين قد احتشدوا أمام قصر العدل مرددين هتافات مناهضة لمؤسسات الدولة اللبنانية ومهددين باقتحام قصر العدل، وذلك للمطالبة بالإفراج عن شخصين ساعدا المودعة سالي حافظ، لاقتحام فرع لمصرف لبنان والمهجر بمنطقة السوديكو بالعاصمة بيروت لاحتجاز رهائن للحصول على وديعتها تحت تهديد السلاح.

 


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أعمال شغب ببيروت



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